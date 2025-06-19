Ancelotti dönemini unutturacak: Real Madrid'de bambaşka bir Arda Güler

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti sonrası göreve gelen teknik direktör Xabi Alonso, takım içi dokunuşlarına başladı.



Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı kadroyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren Real Madrid'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldığı maç, İspanyol basınında geniş yer buldu.



Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, ikinci yarının başında Raul Asencio yerine oyuna dahil oldu.



Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sağ önde görev verdiği milli futbolcunun Xabi Alonso ile birlikte hangi mevkide görev yapacağı merak konusu olmuştu. İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler ile ilgili ilk sinyalleri verdi.

ANCELOTTI DÖNEMİNE GÖRE FARKLI GÖREV



El Desmarque'nin haberine göre sıcak nedeniyle kendisini iyi hissetmeyen Raul Asencio, yerini Arda Güler'e bıraktı. 6 numaradaki Aurelien Tchouameni stopere geçerken, Federico Valverde de onun boşalttığı yere geçti.



Arda Güler ise Valverde'nin yerine orta sahada 8 numara pozisyonunda yer aldı. Carlo Ancelotti ile daha çok sağ kanattan içe kat eden bir profilde görülen Güler, Xabi Alonso ile birlikte daha merkezi bir alanda, iç orta saha oyuncusu olarak bulundu.