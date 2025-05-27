Ancelotti mesaiye başladı: Neymar neden kadroda yok?
Brezilya Milli Takımı'na imza atan Carlo Ancelotti, ilk kadrosunu açıkladı.
Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Ancelotti, milli takım için ilk aday kadro tercihini açıkladı.
Ancelotti, kadroda olmayan Neymar hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Neymar sakatlıktan yeni döndüğü için kadroya alınmadı. Onunla konuştum ve bu konuda anlaştık. Neymar'a güveniyorum. Dünya Kupası'na en iyi koşullarda gelmesini istiyoruz."
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU
Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza
Defans:: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo
Bekler: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson
Hücum: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson
Hücum oyuncuları: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison
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