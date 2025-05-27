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Ancelotti mesaiye başladı: Neymar neden kadroda yok?

Brezilya Milli Takımı'na imza atan Carlo Ancelotti, ilk kadrosunu açıkladı.

Ancelotti mesaiye başladı: Neymar neden kadroda yok?

Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Ancelotti, milli takım için ilk aday kadro tercihini açıkladı. 

Ancelotti, kadroda olmayan hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Neymar sakatlıktan yeni döndüğü için kadroya alınmadı. Onunla konuştum ve bu konuda anlaştık. Neymar'a güveniyorum. Dünya Kupası'na en iyi koşullarda gelmesini istiyoruz."

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU

Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza

Defans:: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo

Bekler: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson

Hücum: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson
Hücum oyuncuları: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison

Ancelotti mesaiye başladı: Neymar neden kadroda yok? - 1
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