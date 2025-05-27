Ancelotti mesaiye başladı: Neymar neden kadroda yok?

Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.



Ancelotti, milli takım için ilk aday kadro tercihini açıkladı.

Ancelotti, kadroda olmayan Neymar hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Neymar sakatlıktan yeni döndüğü için kadroya alınmadı. Onunla konuştum ve bu konuda anlaştık. Neymar'a güveniyorum. Dünya Kupası'na en iyi koşullarda gelmesini istiyoruz."

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU



Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza



Defans:: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo



Bekler: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson



Hücum: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson

Hücum oyuncuları: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison