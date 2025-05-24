Ancelotti ve Modric'ten Real Madrid'e veda

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun son maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı evinde 1-0 yendi.



MODRİC VE ANCELOTTİ'YE VEDA



Sözleşmelerinin sezon sonu yenilenmeyeceği açıklanan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ve kulüp efsanesi Hırvat orta saha Luka Modric'e ev sahibi ekibin tribünlerinde veda pankartları açıldı.



Ancelotti, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si LaLiga şampiyonluğu olmak üzere Real Madrid ile toplam 15 kupa kaldırdı.



Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan Modric, 2018'de hem UEFA'da "Yılın Futbolcusu" hem de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.