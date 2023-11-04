Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Kadroda ama zamana ihtiyacı var

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da yarın Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.



Ancelotti, sezon başında bu yana sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler'in iyileştiğini ve yarın maç kadrosunda olacacağını dile getirdi.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"



Ancelotti, Arda için "Bu hafta takımla idmanlara başladı. Yarın maç kadrosunda olacak. İyileşti ancak biraz daha zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş süre almaya başlayacak. Arda Güler hücum hattının tüm bölgelerinde oynayabiliyor." dedi.