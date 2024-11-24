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Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlıyor

Real Madrid'de Arda Güler, Leganes ile deplasmanda oynanacak La Liga mücadelesine ilk 11'de başlıyor.

Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlıyor

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oluyor.

Mücadele öncesinde başkent ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu 'i ilk 11'de başlatıyor.

Leganes ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı yayınlanacak

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