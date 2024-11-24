Ancelotti'den Arda Güler kararı: İlk 11'de başlıyor
Real Madrid'de Arda Güler, Leganes ile deplasmanda oynanacak La Liga mücadelesine ilk 11'de başlıyor.
La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oluyor.
Mücadele öncesinde başkent ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'i ilk 11'de başlatıyor.
Leganes ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı yayınlanacak
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2024
🆚 @CDLeganes@UnicajaBanco | #LeganésRealMadrid pic.twitter.com/XNSIBQuHFv
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