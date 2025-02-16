Ancelotti'den Arda Güler yanıtı: Son 3 maçtır forma giyemiyor!

LaLiga'da lider Real Madrid, dün akşam Osasuna deplasmanında 2 puan kaybederek şampiyonluk yürüyüşünde yara aldı.

Mücadelede milli oyuncu Arda Güler yedek kulübesinde yer alırken süre bulamadı.

Son 3 lig maçında forma şansı verilmeyen milli oyuncu son olarak Real Valladolid mücadelesinde 17 dakika sahada kalmıştı.

ISINMA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Osasuna mücadelesinde teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ısınmaya gönderdi.

Yayına yansıyan görüntülerde uzun süre kenarda ısınan milli futbolcu oyuna alınmayacağını öğrenince kulübeye geri döndü.

ANCELOTTI'DEN ARDA YANITI

Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, bu konu ve Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA YARATTI

İspanyol kaynaklı bazı haber siteleri ise Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süreyi hak ettiği İtalyan çalıştırıcının kararlarının taraftarlar arasında ciddi şekilde tartışma yarattığı kaydedildi.