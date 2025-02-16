Ancelotti'den Arda Güler yanıtı: Son 3 maçtır forma giyemiyor!
Real Madrid'de son 3 lig maçında forma şansı bulamayan Arda Güler'in ısınma görüntüleri gündem oldu. Osasuna mücadelesinde uzun süre kenarda ısınan milli oyuncu, oyuna alınmayacağını anladığında kulübeye geri döndü. Maç sonu Arda Güler'le ilgili konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" dedi.
LaLiga'da lider Real Madrid, dün akşam Osasuna deplasmanında 2 puan kaybederek şampiyonluk yürüyüşünde yara aldı.
Mücadelede milli oyuncu Arda Güler yedek kulübesinde yer alırken süre bulamadı.
Son 3 lig maçında forma şansı verilmeyen milli oyuncu son olarak Real Valladolid mücadelesinde 17 dakika sahada kalmıştı.
ISINMA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Osasuna mücadelesinde teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ısınmaya gönderdi.
Yayına yansıyan görüntülerde uzun süre kenarda ısınan milli futbolcu oyuna alınmayacağını öğrenince kulübeye geri döndü.
ANCELOTTI'DEN ARDA YANITI
Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, bu konu ve Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.
TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA YARATTI
İspanyol kaynaklı bazı haber siteleri ise Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süreyi hak ettiği İtalyan çalıştırıcının kararlarının taraftarlar arasında ciddi şekilde tartışma yarattığı kaydedildi.
Arda warmed up for 10 minutes and then returned to the bench. pic.twitter.com/jHIVPh33j9— Arda Güler HQ (@iHQGuler) February 15, 2025
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