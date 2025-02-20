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Anderlecht - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor.

Anderlecht - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

24. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, topsuz alanda Coosemans ile arasındaki tartışmadan dolayı sarı kart gördü.

19. DAKİKA - GOL

Anderlecht, Vasquez'in golüyle skora denge sağladı.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Maçın hakemi ve her iki takım oyuncuları da sahaya yeniden geldi. Oyun hakem atışıyla başladı.

7. DAKİKA - HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Mücadelenin hakemi tribünlerde yaşanan olayların ardından ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti.

4. DAKİKA  - GOL!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti!

CANLI ANLATIM

Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.

, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Mert Müldür'ün sakatlığı olduğunu ve kulübede olmasına rağmen ekstrem bir durum olmadığı takdirde forma giyemeyeceğini açıkladı.

İLK 11

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, play-off turunu geçtiği takdirde son 16 aşamasında Rangers ya da Olympiakos'a karşı çeyrek final mücadelesi verecek. 

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