Anderlecht - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Anderlecht'e konuk oluyor.
24. DAKİKA - SARI KART
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, topsuz alanda Coosemans ile arasındaki tartışmadan dolayı sarı kart gördü.
19. DAKİKA - GOL
Anderlecht, Vasquez'in golüyle skora denge sağladı.
OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Maçın hakemi ve her iki takım oyuncuları da sahaya yeniden geldi. Oyun hakem atışıyla başladı.
7. DAKİKA - HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ!
Mücadelenin hakemi tribünlerde yaşanan olayların ardından ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti.
4. DAKİKA - GOL!
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti!
CANLI ANLATIM
Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Mert Müldür'ün sakatlığı olduğunu ve kulübede olmasına rağmen ekstrem bir durum olmadığı takdirde forma giyemeyeceğini açıkladı.
İLK 11
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.
Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, play-off turunu geçtiği takdirde son 16 aşamasında Rangers ya da Olympiakos'a karşı çeyrek final mücadelesi verecek.
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