Anderlecht - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, topsuz alanda Coosemans ile arasındaki tartışmadan dolayı sarı kart gördü.

Maçın hakemi ve her iki takım oyuncuları da sahaya yeniden geldi. Oyun hakem atışıyla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Mert Müldür'ün sakatlığı olduğunu ve kulübede olmasına rağmen ekstrem bir durum olmadığı takdirde forma giyemeyeceğini açıkladı.

İLK 11



Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.



Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, play-off turunu geçtiği takdirde son 16 aşamasında Rangers ya da Olympiakos'a karşı çeyrek final mücadelesi verecek.