Anderlecht - Fenerbahçe maçı durdu: Takımlar soyunma odasına gitti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk oldu.

Mücadelenin 7. dakikasında tribünlerde çıkan arbededen dolayı hakem Sandro Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti.

Mücadelenin spikeri Gökhan Abdik, Fenerbahçe taraftarına yapılan saldırıdan sonra bu kararın alındığını söyledi.

STADYUMDA ANONS



Belçika'da stadyumda yapılan anonsta ırkçı davranışlarla ilgili uyarı verildi. Anderlecht taraftarının ırkçı tavrı ve tezahüratları devam ederse hakemin maçı tatil edebileceği belirtildi.

Hakemin ardından her iki takımın oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Mücadelenin hakemi ve her iki takım oyuncuları da 5 dakikalık aranın ardından tekrar sahaya gelerek maça kaldığı yerden devam etti.