Anderlecht-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht’i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.



İSTANBUL'DAKİ MAÇTAN NOTLAR



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.