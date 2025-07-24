Anderlecht - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Anderlecht, Hacken takımını ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Anderlecht - Hacken maçının detayları…



ANDERLECHT - HACKEN MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Anderlecth ve Hacken kozlarını paylaşacak.



Anderlecht - Hacken mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşmanın ülkemizde resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

