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Anderson Talisca, Al-Nassr'da kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Anderson Talisca'nın Al-Nassr teknik direktörü Luis Castro'nun kararıyla kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Anderson Talisca, Al-Nassr'da kadro dışı bırakıldı!

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan basınında yer alan iddialar göre Anderson Talisca'nın 'a gitmek üzere olduğu aktarılmıştı.

Beşiktaş'ın dün resmi görüşmelere başladığı iddia edilen Brezilyalı Anderson Talisca, teknik direktör Luis Castro'nun isteği üzerine Al-Nassr takımında kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Emre Kocadağ'dan açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferin zor olduğunu ifade etmişti

Kocadağ, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi." diye konuşmuştu.

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