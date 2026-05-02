02.05.2026 18:56

Son Güncelleme: 02.05.2026 21:56

Anderson Talisca coştu. Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup etti
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Talisca'nın şov yaptığı maçta Başakşehir'i yenerek bitime 2 hafta kala puan farkını 4'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 36. dakikada Amine Harit'ten geldi.

 

FARK 4'E İNDİ

 

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 70'e yükseltti ve Galatasaray'ın Samsun'da mağlup olduğu haftada bitime 2 maç kala puan farkını 4'e indirerek 2. basamakta yer buldu. 5 maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 51 puanla 6. sırada yer aldı.

 

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Samsunspor'u ağırlayacak.

21:36
FARK 2'YE ÇIKTI
72. Dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Fred'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın şık kontrolünün ardından yaptığı vuruş filelerle buluştu ve skor 3-1'e geldi.
Anadolu Ajansı
21:21
TALISCA SAHNEDE, FENERBAHÇE ÖNDE
57. Dakika: Fenerbahçe bir kez daha önde. Ön alan baskısıyla topu kapan sarı-lacivertlilerde Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Anderson Talisca, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.
Anadolu Ajansı
21:10
BAŞAKŞEHİR TEHLİKESİ
47. Dakika: Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı hücumda topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
21:09
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Fenerbahçe-Başakşehir maçının ikinci devresi başladı.
IHA
20:49
İLK DEVRE BİTTİ
Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
IHA
20:37
MAÇTA YENİDEN EŞİTLİK VAR
36. Dakika: Başakşehir eşitliği sağladı. Sol kanatta bulduğu büyük boşluğu değerlendiren Harit, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Oosterwolde'ye çarpan top, ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
20:29
İLK GOL GELDİ
28. Dakika: Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Oosterwolde'nin içeriye çevirdiği topu Anderson Talisca tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:26
TALISCA KALE AĞZINDAN KAÇIRDI
25. Dakika: Boş kaleye kaçtı. Oldukça tempolu geçen maçta ataklarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Talisca kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
IHA
20:22
GOL İPTAL EDİLDİ
21. Dakika: Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Fred'in ara pasıyla ceza sahasına giren Talisca'nın kontrolü sonrası vuruşu ağları sarstı. Hakem, ofsayt gerekçesiyle golün geçersiz kılındığını gösterdi.
20:20
BAŞAKŞEHİR ETKİLİ GELDİ
18. Dakika: Başakşehir çok etkili geldi. Sol kanattaki büyük boşluğu değerlendiren Kazımcan'ın karşı karşıya vuruşunda top auta gitti.
20:16
İSMAİL VURDU, KALECİ ÇIKARDI
14. Dakika: Fenerbahçe net fırsatı değerlendiremedi. Sol kanattan gelişen atakta Çağlar Söyüncü'nün ceza yayına gönderdiği topa tek vuruş yapan İsmail Yüksek'in şutunu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Kerem tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.
Anadolu Ajansı
20:10
MUSABA'NIN VURUŞU AZ FARKLA DIŞARIDA
9. Dakika: Fenerbahçe tehlikesi. İsmail'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Musaba'nın soluna çekerek yaptığı vuruş, direğin yanından auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:04
İLK TEHLİKE BAŞAKŞEHİR'DEN
3. Dakika: Başakşehir gole çok yaklaştı. Fenerbahçe ceza yayı önünde topla buluşan Shomurodov'un köşeye vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
19:43
ŞAHİN: "HERKESİN KENDİ HEDEFİ VAR"
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Biraz farklı bir hazırlanma oldu. Fenerbahçe'nin kalitesini bilerek hazırlandık. Yeni bir hocaya da hazırlandık. Mourinho'dan sonra Gençlerbirliği maçı var. Biz kendi oyunumuzu yansıtmak için buradayız. Bizim için son 3 maç. Herkesin kendi hedefi, yarışı var. Biz 9 puan almalıyız. Gerçekten iyi sezon oynayan bir rakibe karşı yarıştayız. Rakibin isminin, büyüklüğünün önemi yok. Oyuncularımız bizi buraya kadar getirdi. Artık ödüllendirmek istiyoruz. Sezonu en kötü ihtimalle 5'inci bitirmek istiyoruz."
Anadolu Ajansı
19:18
GÖLE: "ÜZGÜNÜZ AMA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: "Öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzgünüz ama devam etmek zorundayız. Tek bir hedefimiz kaldı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bunun için gerekenleri yapacağız. 4 oyuncumuz cezalı. Skriniar ve Nene'nin sakatlıkları devam ediyor. Skriniar, Beşiktaş maçıyla geri dönmüştü ancak planlanandan daha fazla süre aldı. Dinlendirmek zorundayız, risk alamayız. Nene de ameliyat olabilir. Edson Alvarez ve Asensio, tek antrenmanla kadrodalar. Onları korumak zorundayız."
Anadolu Ajansı
18:51
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca. Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.

 

Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

 

RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.

 

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

 

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.

 

Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.

