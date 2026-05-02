Anderson Talisca coştu. Fenerbahçe, Başakşehir'i mağlup etti
02.05.2026 18:56
Son Güncelleme: 02.05.2026 21:56
Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın gol sevinci.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Talisca'nın şov yaptığı maçta Başakşehir'i yenerek bitime 2 hafta kala puan farkını 4'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 36. dakikada Amine Harit'ten geldi.
FARK 4'E İNDİ
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 70'e yükseltti ve Galatasaray'ın Samsun'da mağlup olduğu haftada bitime 2 maç kala puan farkını 4'e indirerek 2. basamakta yer buldu. 5 maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 51 puanla 6. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Samsunspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.
Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.
RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.
Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.