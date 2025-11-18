Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Her şeyi netleştiren açıklama
18.11.2025 18:56
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerdeki geleceğine dair konuştu.
Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek ve zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirerek kapatan Fenerbahçe, milli araya moralli girmişti.
Son haftalardaki performansıyla göz dolduran Anderson Talisca'nın sarı-lacivertlilerden ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.
Brezilyalı yıldız, takımdaki geleceğine dair Bandsport'a verdiği özel röportajda açıklamalarda bulundu.
Anderson Talisca'nın Süper Lig'de attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Talisca'nın sözleri şu şekilde:
"DOĞRU DEĞİL"
"İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil."
YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK MI?
"Henüz Fenerbahçe ile sözleşme görüşmeleri konusunda bir konuşma gerçekleştirmedik."
Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın Alanyspor maçında kullandığı penaltı.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
"Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz."