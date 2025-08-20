Anderson Talisca, "Fenerbahçe'den ayrılacak mısın?" sorusunu yanıtladı: Tek cümleyle açıkladı
Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefini lig aşaması olarak belirleyen Fenerbahçe'de tüm camia tura odaklanırken, bir yandan da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken ve son olarak Dorgeles Nene takviyesini açıklayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak olan futbolcular da merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve verdiği skor katkısıyla taraftarların beğenisini toplayan Anderson Talisca için sürpriz bir iddia gündeme gelmişti.
GREMIO İDDİASI
Brezilya ekibi Gremio'nun, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu ve Talisca ile görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.
Gremio'nun Fenerbahçe ve Talisca'ya yüksek bir teklif sunacağı öne sürülmüştü.
AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli yıldız, TNT Sports'a yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.
Talisca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım."
"TEK HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ"
Benfica eşleşmesini değerlendiren Talisca, "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
