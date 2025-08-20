Anderson Talisca, "Fenerbahçe'den ayrılacak mısın?" sorusunu yanıtladı: Tek cümleyle açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefini lig aşaması olarak belirleyen Fenerbahçe'de tüm camia tura odaklanırken, bir yandan da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken ve son olarak Dorgeles Nene takviyesini açıklayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak olan futbolcular da merak konusu olmuştu.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve verdiği skor katkısıyla taraftarların beğenisini toplayan Anderson Talisca için sürpriz bir iddia gündeme gelmişti.

GREMIO İDDİASI



Brezilya ekibi Gremio'nun, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu ve Talisca ile görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.