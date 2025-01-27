Anderson Talisca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe, son olarak Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giymiş ve 80 maçta 37 gole imza atmıştı. İşte, Anderson Talisca hakkında bilgiler...



ANDERSON TALİSCA KİMDİR?



Tam adı Anderson Souza Conceiçao olan oyuncu, 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'nın Feira de Santana, Bahia şehrinde dünyaya geldi.



Futbol tutkusu çok küçük yaşlarda ortaya çıkan Talisca 2007 yılında Vasco de Gama takımında futbola başladı.



Talisca, 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia takımında alt yapı kariyerini tamamladı.



2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı.



2014- 2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.



2016- 2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2018 yılında ise Guangzhou takımına kiralandı.



2019 yılında Guangzhou takımı ile sözleşme imzalayan Talisca 2021'den bu yana ise En-Nasr takımında forma giyiyordu.

