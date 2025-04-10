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Anderson Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, anlamlı bir harekette bulundu.

Anderson Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı

'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, tedavisi gören 9 yaşındaki Yusuf Berat'ı telefonla arayarak minik taraftara moral verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.

Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.

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