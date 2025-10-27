Anderson Talisca: "Tepkiler beni hiç etkilemiyor"

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren Anderson Talisca, biri frikikten olmak üzere 2 gol kaydetti ve yıldızlaştı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Talisca'nın sözleri: "ÇOK FAZLA ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ" "Önemli olan topu aldığınızda etkili olmak. Bu çok fazla çalışmanın ürünü. Konsantre olmanız gerekiyor. Bunları yapabildiğim için mutluyum." "HOCAMIZIN İSTEKLERİNİ SAHAYA YANSITIYORUZ" "Takım olarak gelişimimizi pozitif görüyorum. Kolektif olarak iyi performans gösteriyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyet önemliydi. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki maça hazırlanmak."

"TEPKİLER BENİ HİÇ ETKİLEMİYOR"



Soru: "Bazen topu eline aldığında tepkiler oluyordu. Kadıköy'deki penaltılar kendisini psikolojik olarak ne kadar etkiliyordu, orada psikolojik anlamda nasıl bir mücadele veriyordu?"



Anderson Talisca: "Bu durum beni hiç etkilemedi. İyi, büyük futbolcuların buna alışkın olmaları gerekiyor. Benim tek odağım, golü atmak oluyor. Ben bu durumu normal karşılıyorum ve o an beni hiç etkilemiyor."