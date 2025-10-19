NTV.COM.TR

Anderson Talisca yine penaltıdan attı, Süper Lig'deki gol sayısını 3 yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Fatih Karagümrük filelerini havalandırarak, ligdeki 3. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında , evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken ilk golü Anderson Talisca kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Talisca, 23. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.

Talisca, kırmızı-siyahlılar karşısında 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

