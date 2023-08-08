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Anderson Talisca'dan Beşiktaş iddiasına açıklama

Beşiktaş'a döneceği iddia edilen ve şu sıralar Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, transfer görüşmesi yapmadığını ve takımda kalacağını duyurdu.

Anderson Talisca'dan Beşiktaş iddiasına açıklama

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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığını ve Al-Nassr'da forma giymeye devam edeceğini ifade etti.

"BURADA MUTLUYUM"

Talisca açıklamasında, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Nassr'da 64 maçta forma giyen Talisca, şuana kadar 44 gol ve 8 asist kaydetti.

Anderson Talisca'dan Beşiktaş iddiasına açıklama - 1
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