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Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Türkiye'ye gelecek mi?

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Al Nassr'da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Türkiye'ye gelecek mi?

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Ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca transfer iddialarına yeni bir açıklama yaparak yanıt verdi. 

"AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada: "Al Nassr taraftarları yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada; Suudi Arabistan'da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Al Nassr, 2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile olan sözleşmesini geçtiğimiz Nisan ayında 2026 yılına kadar uzatmıştı.

Talisca, Al Nassr ile 62 maçta forma giydi ve 45 gol-6 asist yaptı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun adı yeniden siyah-beyazlılar ve Galatasaray ile anılıyordu. 

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