Anderson Talisca'nın menajeri konuştu: Fenerbahçe'ye gidecek mi?
Transfer iddialarının ardından konuşan Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite: "Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok." ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali olduğu iddia ediliyordu.
30 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Leite, iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.
"AYRILMA İHTİMALİ YOK"
Sabah'a konuşan Leite; Talisca'nın Al Nassr'da kalacağının ve transferinin mümkün olmadığını ifade etti.
Leite'nin, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok." dediği belirtildi.
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