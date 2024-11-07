Anderson Talisca'nın menajeri konuştu: Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali olduğu iddia ediliyordu.



30 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Leite, iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"AYRILMA İHTİMALİ YOK"



Sabah'a konuşan Leite; Talisca'nın Al Nassr'da kalacağının ve transferinin mümkün olmadığını ifade etti.



Leite'nin, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok." dediği belirtildi.