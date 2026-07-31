Andre Onana'dan Uğurcan Çakır cevabı. "Herkesin yeri dolar"

Trabzonspor 'un kalecisi Andre Onana, teknik direktör Fatih Tekke'ye övgüde bulunarak, "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı." dedi.

Onana, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın kampında soruları yanıtladı.

Kampın iyi gittiğini ve gayet iyi çalıştıklarını belirten Onana, "Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Takımımız birlik olmuş durumda. Bu da çok önemli. Önümüzde zorlu, uzun bir sezon olacak. Gayet iyi çalışıyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Geçen sezon sonunda "Görev tamamlandı.' şeklinde sosyal medyadan verdiği mesajın bir ayrılık gibi algılanmaması gerektiğini anlatan Onana, şöyle devam etti:

"Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı elde edildiyse, bu onların sevgisi ve desteği sayesinde mümkün oldu. Sezon sonunda 'Görev tamamlandı.' demiştim çünkü geçen sezonki hedefimiz başarılı olmak ve bir kupa kazanmaktı. Benim için görevimizi tamamlamak, takım olarak bir kupa kazanıp başarılı olmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de takım adına güzel bir sezon geçirdik. Kupa görevini tamamlamıştık."

"BAŞKANIMIZ SÖZÜNDE DURAN BİRİSİ"

Deneyimli kaleci Trabzon'a geri dönüş sürecindeki düşüncelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geri dönüş kararım çok basit oldu. Kupayı kazandığımız anda Ertuğrul başkanımız sahada yanıma gelip, 'Andre, 1 yıl daha kalmanı istiyorum.' dedi. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim. Çünkü başkanımız sözünde duran birisi. Bana bu talebi iletmişti ben de zaten mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım."

Bu sezonun geçen sezona göre çok daha zor olacağına dikkati çeken Onana, şunları söyledi:

"Daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler daha fazla bize odaklanacak. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir, zorluklar yaşayabiliriz. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarımız, taraftarlarımız herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı, daha iyisini de yapacak. Zorluklar için de hazırız."