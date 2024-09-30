Andrea Capone kimdir? Eski futbolcu Andrea Capone kaç yaşında, öldü mü?

Andrea Capone, 8 Ocak 1981'de Cagliari, İtalya'da doğdu. Aktif futbol kariyerini 1998-2010 yılları arasında orta saha bölgesinde ülkesi İtalya'daki; Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana takımlarında sürdürmüştür.



Sahaya çıktığı 203 maçta 25 gole imza atmıştır.



Capone, 29 Eylül 2024'te memleketi olan İtalya'nın Cagliari şehrinde 43 yaşında ölü olarak bulundu.

