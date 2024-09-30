Andrea Capone kimdir? Eski futbolcu Andrea Capone kaç yaşında, öldü mü?
Andrea Capone, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan futbolcular arasında yer alıyor. İtalyan futbolunun tanınan yüzlerinden Andrea Capone'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Andrea Capone kimdir? Eski futbolcu Andrea Capone kaç yaşında, öldü mü?
Andrea Capone, 8 Ocak 1981'de Cagliari, İtalya'da doğdu. Aktif futbol kariyerini 1998-2010 yılları arasında orta saha bölgesinde ülkesi İtalya'daki; Cagliari, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana takımlarında sürdürmüştür.
Sahaya çıktığı 203 maçta 25 gole imza atmıştır.
Capone, 29 Eylül 2024'te memleketi olan İtalya'nın Cagliari şehrinde 43 yaşında ölü olarak bulundu.
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