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Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a dava

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon forma giyen ve sezon başında eski takımı Kopenhag’a dönen Andreas Cornelius’un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor’a dava açtı.

Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a dava

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Trabzonspor’un 79’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma’dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag’a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor’u icraya verdi.

5 MİLYON TL

Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius’un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.

Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig’de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.

Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a dava - 1

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