Andres Iniesta bisiklet takımı satın aldı

41 yaşındaki Andes Iniesta, başarılarla dolu futbol kariyerinin ardından 7 Ekim 2024 tarihinde futbolu bırakmıştı.

Emekli olmasının ardından "Never Say Never" adında bir spor yatırımı şirketi kuran Iniesta, yeni işletmesiyle birlikte birçok farklı sporda faaliyet gösteriyor.

Eski futbolcunun son yatırımı bisiklet sporuna yönelik oldu.

İSRAİL TAKIMINI SATIN ALDI

Iniesta ve şirket hissedarları "NSN Cycling" adındaki İsrail menşeli takımı satın aldı. İsrail ekibi, Gazze'de yaşananlar sebebiyle İtalya'da düzenlenen Giro dell'Emilia'dan diskalifiye edilmiş ve katıldığı turnuvalarda bisikletseverler tarafından protesto edilmişti.

NSN Cycling'in Iniesta ve ortakları öncülüğünde bisiklet sporuna geri dönmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK

Never Say Never, yeni yatırımının operasyonlarının Barcelona ve Girona üzerinden yönetileceğini açıkladı ve yeni sezon çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “NSN Cycling'in sportif ve teknik ekipleri önümüzdeki hafta itibarıyla yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplanacak. Yeni yarış programının ve marka vizyonunun planlaması yapılacak.”