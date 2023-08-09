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Andres Iniesta kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek

Andres Iniesta kulübü Vissel Kobe'ye veda etti. 39 yaşındaki İspanyol futbolcu kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek.

Andres Iniesta kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek

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Futbol efsanesi Andres Iniesta, düzenlenen veda töreniyle Japon takımı Vissel Kobe'ye veda etti.

İspanyol orta saha kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'ta devam edecek.

1 YILLIK SÖZLEŞME

1 yıllık sözleşmeye imza atan Iniesta, ertesi sene sözleşmesini uzatma seçeneğine sahip olacak.

Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

Iniesta kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.

Andres Iniesta kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek - 1
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