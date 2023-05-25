Andres Iniesta, Vissel Kobe'den ayrılıyor

Yıldız futbolcu, Kobe kentinde düzenlediği basın toplantısında, takımı Vissel Kobe formasıyla 1 Temmuz'da, Consadole Sapporo'ya karşı son maçına çıkacağını açıkladı.



Iniesta, "Teknik direktörün önceliklerinin değiştiğini hissediyorum. Bu realite ve oynama tutkum doğrultusunda, takımdan ayrılmanın en iyi tercih olacağına karar verdim." dedi.



Büyük bir gurur ve neşe ile Vissel Kobe formasını giydiğini aktaran İspanyol futbolcu, gözyaşları içinde "Vedalaşmak, profesyonel hayatımın en zor kararlarından biri" ifadesini kullandı.



Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021'de 2 yıllık sözleşme yenilemişti.



Vissel Kobe, Iniesta döneminde, tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.



39 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde İspanya ile 4 Dünya Kupasına katılmış ve FIFA 2010 Güney Afrika'da kupayı kaldırmıştı.