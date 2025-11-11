Andrew Wiggins smaçla bitirdi; Miami Heat uzatmada kazandı

NBA'de sezona 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ile başlayan Miami Heat, yine aynı istatistiğe sahip olan Cleveland Cavaliers'ı konuk etti.

Karşılaşmanın normal süresi 128-128'lik beraberlikle sonuçlandı ve kazanan uzatma periyodunun sonunda belli oldu.

Maçın son saniyesinde Miami Heat'in tecrübeli forveti Andrew Wiggins, takım arkadaşının pasını smaçla tamamladı ve ev sahibine 140-138'lik galibiyeti getirdi.

Norman Powell, attığı 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve Heat'in galibiyetinin baş mimarı oldu. Kel'el Ware ise aldığı 20 ribaundla birlikte kariyer rekorunu kırdı.

Donovan Mitchell, gösterdiği 28 sayı, 15 ribaund ve 8 asistlik performansla "double-double" yapsa da bu, Cleveland Cavaliers'ın galibiyeti için yeterli olmadı.