Andy Robertson'dan şampiyonluk açıklaması: "Bu konuda konuşabilecek pozisyonda değiliz"

Premier Lig'de sezona yedide yedi yaparak başlayan Liverpool'da işler 2-1'lik Crystal Palace mağlubiyetinin ardından tersine dönmüştü.

"Kırmızılılar" bu maçtan itibaren çıktığı sekiz maçta sadece altı galibiyet alabilmişti. Arne Slot'un öğrencileri, en son 9 Kasım Pazar günü oynanan maçta Manchester City'ye 3-0 mağlup olmuş ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Şu an da 18 puanla zirve hattından 8 puan geride olan ve ligin sekizinci sırasında bulunan Liverpool'da Andy Robertson, mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"NOEL'DEN SONRA NEREDE OLACAĞIMIZI GÖRECEĞİZ"

Liverpool'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İsveçli oyuncu, şunları söyledi:

“Çok zorlu bir görevimiz var. Ama şu an hiçbir takımın puan tablosuna baktığını düşünmüyorum. Daha tutarlı olmalı ve puanlar toplamalıyız. Noel'den sonra nerede olacağımızı göreceğiz. Sezonun bu aşamasında şampiyonluk hakkında konuşamayız. Bu soruyu kendimize sorabilmek için maç kazanmaya başlamalıyız. Bu, şu an soyunma odasında veya başka yerde konuştuğumuz bir konu değil.”