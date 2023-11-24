Angel Di Maria'dan milli takım kararı

Kariyerine Benfica'da devam eden Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdi.



Di Maria yaptığı açıklamada milli takımı bırakma kararı aldığı duyurdu.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYE VEDA EDİYORUM"



Di Maria, gelecek yıl düzenlenecek COPA America'da son kez Arjantin Milli Takım formasını giyeceğini belirterek, "Benim için son maç geldi. Ruhumu dolduran şeyi kelimelere dökemiyorum. Taraftarların verdiği desteği, alkışlaması... Bu sevginin her saniyesinin tadını çıkarıyorum. COPA America'da Arjantin formasını son kez giyeceğim. Tüm ruhumdaki acılarla ve boğazımdaki düğümle kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum." diye konuştu.



Arjantin Milli Takımı'nda ilk olarak 6 Eylül 2008'deki Paraguay maçında forma giyen Angel Di Maria, milli takımda 136 kez sahaya çıkmış ve 29 gol katkısı yapmıştı.

