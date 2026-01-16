Angel Torres, Eyüpspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Kolombiyalı kanat oyuncusu Angel Torres'i kiraladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, Dinamo Kiev Kulübünden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e, 'Semt-i Mukaddes'e hoş geldin.' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılarlı bir sezon diliyoruz." denildi.