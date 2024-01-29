Angelino için anlaşma sağlandı

Galatasaray'da sezon başında satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiralanan Angelino, sarı-kırmızılı takıma veda ediyor.

Galatasaraylı idareciler, Alman ekibiyle yaptığı görüşmelerde sözleşme feshi için anlaşmaya vardı.

Serie A ekiplerindan Roma da İspanyol sol bekin satın alma opsiyonlu kiralanması hususunda Leipzig ile anlaşmaya vardı.

Angelino'nun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

27 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.