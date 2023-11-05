Angelino'da son 4 maç

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinde ilk sırada olduğu belirtilen Angelino'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye girecek.

Sabah'ın haberine göre, sezon başında sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak katılan İspanyol sol bek, 4 kez daha forma giymesi halnde sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye girecek.



2.3 miyon euro garanti ücrete oynayan Angelino'nun bonservisi 6.5 milyon euro



DUBOIS ÖRNEĞİ AKILLARDA

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak Dubois'nın uzun süreli kontratı nedeniyle talibi çıkmamıştı.

Başakşehir'e kiralanan Fransız sağ bekin ücretinin büyük kısmını ise Galatasaray ödüyor.

LEIPZIG İLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray yönetimi, Dubois'da yaşadığını Angelino'da yaşamamak için Leipzig ile görüşme yaparak oyuncunun satın alma opsiyonunu kaldırmak istiyor.

Aksi halde Angelino 3 maçtan fazla oynatılmayacak.