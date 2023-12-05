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Angelino'dan Leipzig'e bonservis talebi

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino, Süper Lig'de oynamak için Alman kulüpten sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılmasını talep etti. Öte yandan Türkiye'de kalmak istediğini belirten İspanyol sol bek bonservis ücretinde de indirim sağlanmasını istedi.

Angelino'dan Leipzig'e bonservis talebi

'ın sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Angelino, sarı-kırmızılı formayla 18 resmi maça çıktı.

Alman ekibi, İspanyol sol bek için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray yönetiminin 20 maçlık zorunlu satın alma opsiyonunu kalkması için görüştüğü öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Leipzig'in bu teklifi kabul etmediği kaydedilirken, Angelino'nun ise sözleşmedeki bu madde sebebiyle oynamadığı için kulübüne baskı yaptığı aktarıldı.

BONSERVİS ÜCRETİNDE İNDİRİM

İspanyol sol bek Galatasaray'da kalmak istediğini ve bonservisinde indirim yapılması talebini Alman kulübe iletti.

Öte yandan 26 yaşındaki oyuncu 2.3 milyon euroluk maaşında da indirim yapabileceğini sarı-kırmızılılara iletti.

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