Angers - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Angers - Lorient karşı karşıya geliyor. Lorient zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Angers - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ANGERS - LORİENT MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Angers - Lorient kozlarını paylaşıyor. Angers'da, Raymond-Kopa Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 19.15’de başlayacak mücadele bein Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

