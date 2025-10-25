Angers - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan Angers - Lorient maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
ANGERS - LORİENT MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Angers - Lorient kozlarını paylaşıyor. Angers'da, Raymond-Kopa Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 19.15’de başlayacak mücadele bein Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.