Ankara Keçiörengücü, Hüseyin Bulut'u transfer etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Altınordu forması giyen 26 yaşındaki forvet ve sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.



Futbol hayatına Almanya'da başlayan Hüseyin Bulut, Göztepe kadrosunda da yer almıştı.

