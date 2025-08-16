Ankara Keçiörengücü, Wellington Nascimento'yu kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Wellington Nascimento ile anlaşmaya varmıştır. Wellington'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.



Türkiye'de 2017-2021 yılları arasında İstanbulspor forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinin Amazonas takımında oynadı.