Ankara'dan gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor ile 0-0 berabere kalarak maçtan 1'er puanla ayrıldı.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



13. dakikada sol köşe gönderinin önünde kazanılan serbest vuruşta Rroca'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.



27. dakikada Denic'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Wilks'in, kaleci Mehmet'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağının dışıyla yaptığı plase vuruşunda top az farkla dışarı gitti.



68. dakikada Keçiörengücü atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ezeh, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu ağlarla buluşturdu fakat ofsayt bayrağı kalktı.



88. dakikada Pendikspor'da ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kale sahası içinde Soldo ile Roshi'nin mücadelesinde Pendikspor cephesi Roshi'nin elle oynadığı itirazında bulundu.



89. dakikada hakem Emre Kargın VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını işaret etti.



90+2. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Rogeiro, yaptığı sert vuruşuta top üst direkten döndü.



Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Baykal Tuna, Mehmet Ali Vardar

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Rroca (Halil Can Ayan dk. 46), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 45+2), Hakan Bilgiç (Berkan Keskin dk. 83), Ezeh (Alper Potuk dk. 87), Mexer, İshak Karaoğul, Diouf (Ali Akman dk. 83), Fernandes (Roshi dk. 74)

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Hüseyin Bulut, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz (Tarık Tekdal dk. 90+7), Denic, Clarke-Harris (Rogerio dk. 60), Wilks (Ahmet Karademir dk. 77), Hüseyin Maldar (Kitsiou dk. 60), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Hamza Akman dk. 69), Furkan Doğan (Erdem Gökçe dk. 77), Yiğit Fidan

Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Metin İlhan

Sarı kartlar: Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Halil Can Ayan, Roshi (Keçiörengücü), Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Kitsiou (Pendikspor)