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Ankaragücü başantrenöründen rakip oyuncuya yumruk

Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor ile sahasında karşılaşan MKE Ankaragücü'nde başantrenör Halil Üner, rakip oyuncu Burak Erol'a yumruk salladı.

Ankaragücü başantrenöründen rakip oyuncuya yumruk

Türkiye Ligi'nin 18. haftasında Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda MKE ile oynarken parkeden 81-73'lük skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Çağdaş Bodrum Spor oyuncusu Burak Erol, karşı takımın koçu Halil Üner'in yanına gitti.

Kısa bir konuşmanın ardından Başantrenör Üner, oyuncuya yumruk salladı.

Olayın büyümesini engelleyen sporcuların sağduyulu tutumu takdir toplarken, Halil Üner'in bu davranışı, spor camiasında büyük tepki çekti.

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporda şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

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