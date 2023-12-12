Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türk futbolu dün gece uzun yıllar unutulmayacak bir skandalı yaşadı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle birlikte maçın hakemi Halil Umut Meler’e saldırdı.



Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Meler, hastanede tedavi altına alındı.

Meler’in kaldırıldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yörübulut, deneyimli hakemin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SOL GÖZÜNDE KANAMA AZALDI, BEYNİNDE HASAR YOK"

Yörübulut, Meler’in sol gözündeki kanamanın azalmaya başladığını söyledi.

Bu bölgedeki kırığın zamanla iyileşeceğini anlatan Yörübulut, deneyimli hakemin beyin kontrollerinde de bir soruna rastlanmadığını ifade etti.

Meler’in bu sabah saatlerinde olayın stresi nedeniyle tansiyon problemi yaşadığını söyleyen Yörübulut, hakemi yarın taburcu etmeyi planladıklarını söyledi.