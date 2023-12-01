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Ankaragücü-Beşiktaş maçı için taraftar kararı

Uzun bir süredir Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasındaki maçlarda deplasman takımının seyircisinin maça girmesine izin verilmezken, bu hafta Süper Lig'de oynanacak mücadelede Beşiktaşlı taraftarlar stadyumda yerini alabilecek.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı için taraftar kararı

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Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan - maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler.

Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARI DA İSTANBUL'A GİDECEK

Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı için taraftar kararı - 1
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