Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 10. Hafta)

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam sezonun formda takımı Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in bu haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe kazanarak rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendirmek istiyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE KAZANIRSA MAÇ EKSİĞİYLE 2'İNCİ SIRAYA YERLEŞECEK



Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin toplamda ligde 8 maçı bulunuyor. Bay geçtiği hafta nedeniyle bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe bu akşam kazanırsa maç eksiği olmasına rağmen ligin ikinci sırasına yerleşecek.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'yle kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak.



Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe bu akşam kazandığı takdirde Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılacak ve lgiin zirvesine yakın bir konumda yer alacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ



MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Oğuz, Radakovic, Majakic, Yasin, Taylan, Tolga, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe



FENERBAHÇE: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Osayi Samuel, Crespo, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

FENERBAHÇE, ANKARAGÜCÜ'YLE 105. KEZ KARŞILAŞACAK



Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 105. kez karşı karşıya gelecek.



Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.