Ankaragücü - Galatasaray (Canlı anlatım)

Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor

GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Ligde son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılarda 5 eksik bulunuyor.



Hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Hakim Ziyech de kadroda yer almadı.



TORREIRA AÇIKLAMASI

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk Lucas Torreira'nın da ağrılarının bulunduğunu ancak maçın gidişatına göre oyuna dahil edebileceklerini açıkladı.

İLK 11

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo Cephas, Ali Sowe



Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

2' Galatasaray'da Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Bahadır'ın kontrolünde kaldı.

6' Sarı-kırmızılılarda Tete'nin ceza sahası dışından sert şutu Mujakic'in müdahalesiyle kornere çıktı.

9' Ankaragücü'nde Cephas'ın ceza sahası içinde çektiği sert şuta Muslera engel oldu.

11' Sarı-lacivertli ekipte savunma arkasına sarkan Ali Sowe, topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

12' Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Icardi şutunu çekti savunmada Mujakic'in müdahalesinde top kornere çıktı.

13' GOL! Galatasaray'da Mertens'in kullandığı kornere Kerem Demirbay kafa vuruşuyla tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

14' GOL! Sarı-kırmızılı ekip Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiden çıkardığı topta Davinson Sanchez'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı!

21' Galatasaray'ın yeni transferi Köhn, ceza sahasına girerken yerde kaldı hakem faul düdüğünü çaldı.

22' Mertens'in kale sahası içine sert gönderdiği topu Ali Sowe uzaklaştırdı.

24' Kerem Demirbay, savunmanın arkasına pas gönderdi Mujakic kademeye girerek topu kornere çıkardı.

24' Kerem Demirbay, kullandığı köşe vuruşunda topu ceza sahası dışında bulunan Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

28' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Bahadır'ın kontrolünde kaldı.

29' Ankaragücü'nde Cephas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kitsiou şutunu çekti Muslera topu kornere çeldi.

30' Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun çevirdiği topa Icardi şutunu çekti Bahadır topu kornere çıkardı.

34' Tete, topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Bahadır engel olurken top kornere çıktı.

35' Ankaragücü'nde kaleci Bahadır ve Mujakic ceza sahasında çarpıştı. Hakem Ali Şansalan oyuna sağlık görevlilerini davet ederken, oyun bir süreliğine durdu.

38' PENALTI! Galatasaray'da Mertens rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

39' GOL! Mauro Icardi, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 3-0 öne geçirdi.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 5 dakikalık ek süre ilave edildi.

45+4' Ankaragücü'nde Pedrinho'nun ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

45+5' Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Ankaragücü başladı.

46' Sarı-lacivertlilerde Efkan Bekiroğlu, Kazımcan Karataş ve Saponara yerini Yıldırım Mert Çetin, Tolga Ciğerci ve Morutan'a bıraktı.

47' Ankaragücü'nde Cephas topu sürerek ceza sahasına kadar getirdi içeriye çevrilen topa Davinson Sanchez müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

48' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde Mertens'e pasını çıkardı sağ çaprazdan şutunu çeken Mertens'e savunma izin vermedi.

49' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Victor Nelsson kafa vuruşunu yaptı top Bahadır'ın kontrolünde kaldı.

51' Ali Sowe, ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti top Uruguaylı'nın müdahalesiyle kornere çıktı.