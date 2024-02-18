NTV.COM.TR’ye geri dön

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu)

'de liderliğini sürdürmek isteyen , 26. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Ligde son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılarda 5 eksik bulunuyor.

Hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele Ankaragücü karşısında riske edilmeyecek.

Sakatlıkları süren Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroya alınmadı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi

ANKARAGÜCÜ KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Ankaragücü ise kötü gidişata dur demek istiyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankara ekibi, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircisine kavuşacak.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;