Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu)

Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, 26. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Ligde son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılarda 5 eksik bulunuyor.
Hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele Ankaragücü karşısında riske edilmeyecek.
Sakatlıkları süren Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroya alınmadı.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi
ANKARAGÜCÜ KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR
Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Ankaragücü ise kötü gidişata dur demek istiyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankara ekibi, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircisine kavuşacak.
ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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