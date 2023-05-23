Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hedef 23. şampiyonluk

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı futbolseverler ise kritik mücadelenin ne zaman oynanacağını sorgulamaya başladı. Peki, Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ankaragücü Galatasaray maçının tarihi, 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi nedeniyle ertelendi.
Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta maçlar, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle oynanmayacak.
Süper Lig'de 36. hafta maçları, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'da (aynı saatte) oynanacak.
GALATASARAY KAZANIRSA 23'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Son 3 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, son hafta Hatayspor maçında hükmen galip sayılacağı için Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. kez mutlu sona ulaşacak.
FENERBAHÇE MAÇINA ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAK
Galatasaray bu hafta Ankaragücü karşısında kazandığı takdirde, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile formalite maçına çıkacak.
Galatasaray, son hafta Hatayspor maçında hükmen galip sayılacağı için, bu hafta kazanırsa 5 puan farkını korumuş olacak ve Fenerbahçe'ye sahasında yenilse bile 2 puan farkla şampiyon olacak.