Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hedef 23. şampiyonluk

FENERBAHÇE MAÇINA ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAK



Galatasaray bu hafta Ankaragücü karşısında kazandığı takdirde, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile formalite maçına çıkacak.

Galatasaray, son hafta Hatayspor maçında hükmen galip sayılacağı için, bu hafta kazanırsa 5 puan farkını korumuş olacak ve Fenerbahçe'ye sahasında yenilse bile 2 puan farkla şampiyon olacak.