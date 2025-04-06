Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü-Gençlerbirliği maçına geri sayım başladı. Başkentin iki köklü ekibi Ankaragücü ile Gençlerbirliği, ligin 32. haftasında kozlarını paylaşacak. İşte, Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı hakkında bilgiler...



ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



TFF 1. Lig maçında Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 6 Nisan Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.



Ankara derbisi, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.



Eryaman Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.



TAKIMLARIN SON DURUMU



MKE Ankaragücü, 31 hafta sonunda 38 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada bulunuyor.



Ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



Gençlerbirliği ise 51 puanla 5 sırada ve play-off potasında yer alıyor.



Gençlerbirliği, 2. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün 5 puan gerisinde bulunuyor.