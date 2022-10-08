Ankaragücü İstanbul'da son dakika golüyle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.



Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.



16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1





28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.



39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.



51. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü, geliştirdiği kontratakta ikinci yarının ilk tehlikesini yarattı. Defanstan dönen topla yarı alanında buluşan Sowe, driplingle topu karşı kaleye kadar taşıdı. Kaleci Jensen'le karşı karşıya kalan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



55. dakikada ev sahibi İstanbulspor, ilk etkili atağında beraberlik golünü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın yerden içeriye kestiği top, defanstaki Oğuz Ceylan'ın ayağından sekerek havalandı. Arka direkte bekleyen Ethemi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



76. dakikada Rroca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda, top uzak köşeden dışarı çıktı.



90+1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese Rodriguez'in yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2



Karşılaşma, konuk MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle bitti.

