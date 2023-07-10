Ankaragücü, Mert Çetin transferini açıkladı

MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Serie A takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.



Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.



Mert Çetin, Gençlerbirliği altyapısında yetişti ve 2019-20 sezonunun başında 4.3 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Hellas Verona, milli stoperi 2021 yılında 7.8 milyon Euro'ya transfer etti.