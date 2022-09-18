Ankaragücü sezonun ilk galibiyetini aldı, Sivasspor üç puana hasret

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü, ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Sivasspor, MKE Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 7. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti.

Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor’a 3-0 ve dördüncü haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti.



Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 7 mücadelede 5 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 2'nci dakikasında gelişen Ankaragücü atağında sağ taraftan ceza sahası içerisine gönderilen topu kontol eden Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



44’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze’nin yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Ali Sowe, takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.



45’inci dakikada Dia Saba'nın verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Charisis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



İlk yarıda başka gol olmadı ve ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile soyunma odasına gidildi.



48’inci dakikada Demir Grup Sivasspor’da Ulvestad’ın pasında topla buluşan N’jie, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 1’e indirdi: 2-1.



52’nci dakikada Demir Grup Sivasspor kalesine doğru topu süren Tolga Ciğerci’nin şutunda top az farkla auta gitti.



62’nci dakikada Ali Sowe topu rakip kaleye doğru sürdü. Sowe’un ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.



Kalan sürede başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.