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Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü geçerek taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final)

çeyrek final maçında bu akşam deplasmanda ile kritik bir maça çıkacak. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Peki, Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final) - 1

KUPADA HEDEF YARI FİNAL

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, haftayı sahasında 4-3'lük Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, kupada MKE Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Karadeniz ekibinde Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Dünkü çalışmaya katılan Trezeguet'nin durumu ise son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Trabzonspor, öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından özel uçakla Ankara'ya gidecek.

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