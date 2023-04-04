Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK çeyrek final)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Peki, Ankaragücü-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KUPADA HEDEF YARI FİNAL



Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, haftayı sahasında 4-3'lük Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, kupada MKE Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK



Karadeniz ekibinde Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Dünkü çalışmaya katılan Trezeguet'nin durumu ise son kontrollerden sonra netlik kazanacak.



Trabzonspor, öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından özel uçakla Ankara'ya gidecek.

